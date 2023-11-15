بثنائية أكينيولا.. الزمالك ينتصر وديا على توت غنخ أمون

انتصر الزمالك على توت غنخ أمون وديا بنتيجة 2-0 في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في الكونفدرالية، في مباراة أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وحرص كل من أحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المباراة لمؤازرة الفريق.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد زكي - أيمن الجزار

الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف "روقا" - كريم عبد الحق

الهجوم: محمد صلاح - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وهدد مرمى توت عنخ أمون عن طريق البنيني سامسون أكينيولا من خلفية مزدوجة أنقذها الحارس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني دفع معتمد جمال بكل من: معاذ علاء الدين عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني محمد أشرف "روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح.

ثم دفع الجهاز الفني بكل من محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله بدلا من حاتم سكر وأيمن الجزار ومحمد حسام "بيسو" وناصر منسي

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية بعدما تلقى عرضية من سيد عبد الله حولها برأسية على يسار الحارس، لتنتهي المباراة بالفوز 2-0.