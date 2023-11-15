مدرب تونس يعلق على غياب ثلاثي الدوري المصري وإعفاء حنبعل لـ "وضعيته الحرجة"

كشف جلال القادري مدرب منتخب تونس، عن سبب استبعاد اللاعب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال القادري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل انطلاق تصفيات المونديال، إن اللاعب طلب عدم الانضمام للمنتخب في الفترة الحالية، بسبب ما وصفه بوضعية اللاعب الحرجة مع يونايتد.

وعلق القادري: "تفهمنا ظروف المجبري واعتذاره، ومن السابق لأوانه الحديث عن مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار مطلع العام القادم.

ويفتتح المنتخب التونسي تصفيات مونديال 2026، أمام ساو تومي وبرينسيب، يوم 17 نوفمبر، قبل مواجهة مالاوي يوم 21 نوفمبر في الجولة الثانية.

وبدأ منتخب تونس معسكره الإعدادي الثلاثاء، بعد وصول محمد علي بن رمضان المحترف في نادي فيرينكفاروسي المجري، وفرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، ومحمد السليتي لاعب الأهلي القطري.

ويغيب عن قائمة نسور قرطاج الثلاثي المحترف في الدوري المصري، علي معلول ظهير أيسر الأهلي بسبب الإصابة، بالإضافة لثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي لأسباب فنية.

وعلق القادري على عدم ضم ثلاثي الدوري المصري: "سيبقى الباب مفتوحا أمام اللاعبين الثلاثة عندما تزول الأسباب".

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة، بجانب منتخبات ساو تومي وبرينسيب، وغينيا الإستوائية، وليبيريا، ومالاوي، وناميبيا.

ويقود يوسف المساكني نسور قرطاج، أمام ساو تومي وبرينسيب، مساء الجمعة على استاد رادس، حيث جاءت قائمة تونس لأول مواجهتين بتصفيات المونديال، كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: ياسين مرياح، وجدي كشريدة، أسامة الحدادي، أمين الشارني، منتصر الطالبي، حمزة الجلاسي، غيث الزعلوني، علي العابدي، علاء غرام.

الوسط: فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، حسام تقا، حمزة رفيعة، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد بلحاج محمود.

الهجوم: يوسف المساكني، إلياس العاشوري، هيثم الجويني، نعيم السليتي، سيف الله اللطيف، فراس بلعربي، طه ياسين الخنيسي.