اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي منافسات سنغافورة المفتوحة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 16:20

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

اختتمت منافسات اليوم الأول من الدور الثاني ببطولة سنغافورة المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بتأهل رباعي مصري.

ونجح ثنائي وادي دجلة علي فرج وروان العربي في حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

كما تأهل الثنائي سلمى هاني ويوسف سليمان بعد تخطي الماليزية راتشيل أرنولد والماليزي إيان يو على الترتيب.

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وتستأنف مباريات الدور الثاني غدا الخميس بينما يقام ربع النهائي يوم الجمعة.

وتشهد البطولة عودة علي فرج للمشاركة في المباريات مجددا بعد غيابه للإصابة.

ويأتي جدول مباريات الدور الثاني غدا الخميس كالآتي:

نور أبو المكارم × الأمريكية صابرينا صبحي (6 صباحا)

مصطفى عسل × الهندي سوراف غوسال (8:30 صباحا)

نور الطيب × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (11 صباحا)

فارس دسوقي × الإنجليزي كورتيس ماليك (1:30 ظهرا)

اسكواش علي فرج سنغافورة المفتوحة
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