تقرير: نيفيز يدخل حسابات أرسنال

دخل البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي ضمن حسابات أرسنال.

وانضم نيفيز لصفوف الهلال بداية الموسم الجاري قادما من وولفرهامبتون.

ويدرس أرسنال بحسب "ذا صن" التعاقد مع نجم الهلال البرتغالي روبن نيفيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشارت التقارير أن أرسنال يريد التعاقد مع لاعب وسط لتعويض إصابة الغاني توماس بارتي.

وأوضحت التقارير أن أرسنال يعتبر نيفيز الخيار الأمثل لتدعيم وسط ملعبه في ظل خبرات اللاعب بالدوري الإنجليزي.

اهتمام أرسنال جاء بعد أيام من إشارة صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن نيوكاسل يفكر في ضم نيفيز على سبيل الإعارة، بعد تأكيد إيقاف ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم على خلفية مشاركته في المراهنات.

وبدأ تونالي الإيقاف رسميا منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف ثمانية أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

وتعاقد نادي الهلال مع نيفيز مقابل 47 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الصيفية قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودية على 75% من نادي الهلال، ويملك الصندوق ذاته ملكية نادي نيوكاسل يونايتد.

ولعب الدولي البرتغالي 17 مباراة مع الهلال منذ انضمامه للنادي، وسجل هدفين.