مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) ليبيا.. القائم يمنع الأول
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 14:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق11. القائم يمنع الهدف الأول لليبيا بتسديدة من محمد فرج من خارج منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من أحمد عابدين.
ق6. الهدف الأول يضيع من منتخب مصر بعد تمريرة من محمد سمير عبد الوهاب لكريم سعيد الذي سدد فوق المرمى.
بداية المباراة
نرشح لكم
مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك عمر كمال: نستطيع جعل مشوارنا سهلا في تصفيات كأس العالم بتلك الطريقة من هو جيلي تشافاني صاحب الـ 27 عاما الذي سيقود مباراة مصر وجيبوتي أبرز مباريات التوقف الدولي.. بداية مشوار المونديال في إفريقيا وآسيا.. وحسم المتأهلين لـ يورو 2024 انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر الجنوب إفريقي شافاني حكما لمباراة مصر وجيبوتي مصدر من المنتخب لـ في الجول: موقفنا من صبحي وفتوح لم يتغير بعد إيقاف الزمالك لهما شحاتة: المنتخب الأولمبي يعالج نقاط ضعفه لحصد ميدالية في باريس