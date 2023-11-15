مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) ليبيا.. القائم يمنع الأول

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

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ق11. القائم يمنع الهدف الأول لليبيا بتسديدة من محمد فرج من خارج منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من أحمد عابدين.

ق6. الهدف الأول يضيع من منتخب مصر بعد تمريرة من محمد سمير عبد الوهاب لكريم سعيد الذي سدد فوق المرمى.

بداية المباراة

مصر ليبيا بطولة شمال إفريقيا للشباب
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