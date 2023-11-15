انتهت بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (1)-(1) ليبيا
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 14:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.
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نهاية المباراة
ق92. جوووول التعاادل لمصر عن طريق محمد زعلوك.
ق87.حارس ليبيا ينقذ التعادل بانفراد بالمرمى.
ق60. تسديدة من عبد الرحمن خالد تمر بجوار المرمى.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30. هدف غير محتسب لمنتخب مصر يرتد بهدف لليبيا.
ق11. القائم يمنع الهدف الأول لليبيا بتسديدة من محمد فرج من خارج منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من أحمد عابدين.
ق6. الهدف الأول يضيع من منتخب مصر بعد تمريرة من محمد سمير عبد الوهاب لكريم سعيد الذي سدد فوق المرمى.
بداية المباراة
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