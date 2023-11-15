كرة يد - الخليج يعلن غياب هاشم عن قائمة آسيا بسبب الإصابة

أعلن نادي الخليج قائمته المشاركة في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد والمقرر إقامتها في الكويت وشهدت غياب محمد ممدوح هاشم المحترف المصري.

ويغيب هاشم عن قائمة الخليج بسبب تعرضه للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة الأهلي بتحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والتي أقيمت في الدمام.

وشهدت قائمة الخليج خمسة لاعبين محترفين بينهما الثلاثي بيتر نيناديتش ومحمد عبد الحسين وشينوسوكي تاكودا الذين خاضوا مع الفريق الملقب بـ "الدانة" منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعيد الخليج، البحريني حسين الصياد بعد تعافيه من الإصابة، كما تعاقد مع القطري يوسف بن علي لاعب الدائرة لتعويض غياب محمد ممدوح هاشم.

وتستضيف الكويت منافسات النسخة الـ 26 من كأس آسيا للأنيدة لكرة اليد من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وكان الخليج قد حقق المركز السادس في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من الأهلي برميات الترجيح.

وأتم محمد ممدوح هاشم تعاقده مع الخليج في الفترة الماضية من أجل المشاركة مع الفريق في البطولات الخارجية.

وخاض هاشم منافسات كأس العالم للأندية وكان من المقرر أن يشارك في كأس آسيا.

وحرمت الإصابة هاشم من المشاركة مع الخليج في بطولة آسيا للأندية.

ويستعد هاشم للمشاركة رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقرر لها منتصف يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس في الصيف المقبل.