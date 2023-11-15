تصفيات كأس العالم - الإصابة تحرم اليابان من نجم برايتون

تعرض المنتخب الياباني لضربة قوية قبل انطلاق مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم إصابة كاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي، دون الكشف عن طبيعة الإصابة.

وسيفقد منتخب اليايان خدمات ميتوما خلال مواجهتي ميانمار غداً الخميس ثم تليها مباراة سويرا يوم الثلاثاء المقبل.

وتستضيف اليابان على أرضها ميانمار، الخميس، ثم تليها سوريا، الثلاثاء، في جدة.

ويلعب منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ميانمار وسوريا وكوريا الشمالية.

وقال ميتوما، في بيان، للاتحاد الياباني: "نظرا لأنها مباراة في تصفيات كأس العالم، انضممت إلى الفريق إيمانا بقدرتي على المساهمة".

وتابع "لكن لسوء الحظ، بما أنني لن أتمكن من اللعب بنسبة 100%، فقد قررت السماح لزملائي باللعب نيابة عني، بقدر ما أشعر بالأسف للقيام بذلك. في الوقت الحالي، سأعمل بجد للتعافي في أقرب وقت".

وسجل ميتوما سبعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده، ويعد أحد أهم العناصر في تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو.