Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

حصل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب بشهر أكتوبر بالدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

جائزة لاعب الشهر يتم تقديمها من لعبة EAFC الراعي الرسمي للدوري الفرنسي.

وشارك مبابي في شهر أكتوبر بثلاثة مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدف آخر.

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من يحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي يتم تطوير بطاقه خاصه له يستطيع اللاعبين استخدامها في طور Ultimate team.

حصول مبابي على الجائزة يعني أنه سيحصل على بطاقة خارقة قادمة في EAFC.

من المتوقع أن تويد طاقة مبابي عن بطاقته الأخيرة والتي وصلت إلى 92 ما يعني أن بطاقة لاعب الشهر ستصل على الأقل لطاقة 93.

وجاءت طاقات البطاقة الأخيرة لمبابي كالتالي:

السرعة: 98.

التسديد: 91.

التمريرات: 81.

المراوغة: 93.

الدفاع: 37.

القوة الجسدية: 79.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي EAFC
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