بمشاركة 56 ناديا.. تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 13:39

كتب : رضا السنباطي

قرعة كأس مصر

أجريت اليوم الأربعاء قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 2023-2024.

ويتأهل 28 ناديا من أصل 56 شاركوا في القرعة إلى الدور التمهيدي الثالث ثم يتأهل 14 ناديا إلى جانب 18 فريقا من الدوري الممتاز لخوض دور الـ32 لكأس مصر.

وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر كالتالي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون تقرير: برشلونة و3 عمالقة يتصارعون على نجم نيجيريا Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام دوري المحترفين - حصاد الجولة الثامنة.. غزارة تهديفية وبتروجت يحافظ على الصدارة

بتروجت × حلوان العام

النجوم × المرج

وي ×إسكو

وادي دجلة × الصيد

السكة الحديد × هليوبوليس

الترسانة × العبور بالقليوبية

الإنتاج الحربي × مصر للتأمين

إيسترن كومباني × تيم أف سي

النصر × اتحاد الشرطة

غزل المحلة × سبورتنج كاسل

طنطا × سمنود

جمهورية شبين × مركز شباب بسيون

دكرنس × بني عبيد

المنصورة × كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية × الرباط والأنوار

بورفؤاد × رأس البر

القناة × الشرقية

بروكسي × الإسكندرية للبترول

حرس الحدود × دلفي

أبو قير للأسمدة × الحمام

راية × المصري بالسلوم

مصر للمقاصة × الواسطى

لافيينا × نجوم مصر

بترول أسيوط × مركز شباب مغاغة

ديروط × أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون × المنيا

الألومنيوم × النصر للتعدين

مكادي × أسوان.

كأس مصر
نرشح لكم
مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) ليبيا.. القائم يمنع الأول خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون قفة: حزين لعدم اختياري لمعسكر منتخب مصر.. ولن أختار بين الأهلي والزمالك وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل عمر كمال: نستطيع جعل مشوارنا سهلا في تصفيات كأس العالم بتلك الطريقة مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو منافس الأهلي المحتمل - آس: اتحاد جدة يقترب من جاياردو
أخر الأخبار
الأعلى في تاريخه.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) ليبيا.. القائم يمنع الأول 37 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الخليج يعلن غياب هاشم عن قائمة آسيا بسبب الإصابة ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - الإصابة تحرم اليابان من نجم برايتون ساعة | آسيا
Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي ساعة | Gamers
بمشاركة 56 ناديا.. تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون ساعة | الدوري المصري
Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه