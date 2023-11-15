Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 12:57

كتب : FilGoal

the game awards

أعلن الموقع الرسمي لجائزة The Game awards عن الألعاب المشرحة للحصول على جائزة الأفضل لعام 2023.

The game awards هي جائزة تم تأسيسها عام 2014 على يد الصحفي جوف كيجلي وتعد من أبرز الجوائز العالمية حول العالم في مجال ألعاب الفيديو.

وكشفت الجائزة عن الألعاب المرشحة للتتويج في فئة الأفضل في عام 2013.

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وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

Alan Wake 2.

Baldur’s gate 3.

Marvel’s Spider man 2.

Resident Evil 4.

Super Mario Bros wonders.

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

وستقدم الجائزة يوم 8 ديسبمر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

لعبة Elden rings كانت قد حصلت على الجائزة في النسخة الأخيرة بعام 2022.

the game awards
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