Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 12:57
كتب : FilGoal
أعلن الموقع الرسمي لجائزة The Game awards عن الألعاب المشرحة للحصول على جائزة الأفضل لعام 2023.
The game awards هي جائزة تم تأسيسها عام 2014 على يد الصحفي جوف كيجلي وتعد من أبرز الجوائز العالمية حول العالم في مجال ألعاب الفيديو.
وكشفت الجائزة عن الألعاب المرشحة للتتويج في فئة الأفضل في عام 2013.
وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:
Alan Wake 2.
Baldur’s gate 3.
Marvel’s Spider man 2.
Resident Evil 4.
Super Mario Bros wonders.
THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
وستقدم الجائزة يوم 8 ديسبمر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.
لعبة Elden rings كانت قد حصلت على الجائزة في النسخة الأخيرة بعام 2022.
نرشح لكم
Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday Gaming - إتاحة Assassin's Creed Odyssey مجانا للمشتركين في PS plus Gaming - بعض الحنين للماضي.. الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي للخريطة الجديدة للعبة Rainbow six siege Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023