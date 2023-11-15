دوري المحترفين - حصاد الجولة الثامنة.. غزارة تهديفية وبتروجت يحافظ على الصدارة

شهدت الجولة الثامنة من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ)

وأقيمت 10 مباريات في الجولة الثامنة لدوري المحترفين وشهدت حفاظ بتروجت على الصدارة.

FilGoal.com يستعرض معكم حصاد الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

شهدت الجولة الثامنة 5 انتصارات و5 تعادلات منهم 4 إيجابي ومباراة وحيدة بنتيجة 0-0.

مصر للمقاصة حقق اول إنتصار في الموسم بالفوز على جمهورية شبين بهدف دون رد سجله عبد الرحمن زين من ركلة جزاء.

مكادي تعرض للهزيمة الأولى في الموسم بالهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتعد الهزيمة الثالثة للفريق في تاريخه منذ تأسيسه في 2020 ، بعد تلقيه هزيمتين من مركز شباب سوهاج في دوري الدرجة الثالثة.

أبو قير للأسمدة حقق اكبر إنتصار بالفوز على النصر للتعدين بخمسة أهداف دون رد .

ناصر الفار لاعب مكادي سجل للجولة الثالثة على التوالي.

وليد عطية سجل أول أهدافه مع وادي دجلة.

أحمد نبيل مانجا وياسر زحلق سجلا أول أهدافهم مع فريق وي.

السكة الحديد بعد خوض 4 مباريات على ملعبه لم يستطع تحقيق أي إنتصار على ملعبه.

فريق راية خاض 4 مباريات على ملعبه و لم يتعرض للهزيمة.

لافيينا لا يخسر على ملعبه حقق 3 إنتصارات وتعادل وحيد.

طنطا بعد خوض 4 مباريات على ملعبه فاز في 3 وتعادل في مباراة.

الهدافين

نانا أنتوي -طنطا - 6

اسماعيل بامبا -بتروجت - 5

حسام بركات- بروكسي - 5

مصطفى سلطان- بتروجت - 4.