دوري المحترفين - حصاد الجولة الثامنة.. غزارة تهديفية وبتروجت يحافظ على الصدارة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 12:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت الجولة الثامنة من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ)

وأقيمت 10 مباريات في الجولة الثامنة لدوري المحترفين وشهدت حفاظ بتروجت على الصدارة.

FilGoal.com يستعرض معكم حصاد الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
تقرير: برشلونة و3 عمالقة يتصارعون على نجم نيجيريا طبيب البرازيل يكشف آخر تطورات إصابة نيمار قفة: حزين لعدم اختياري لمعسكر منتخب مصر.. ولن أختار بين الأهلي والزمالك مهاجم أبو سليم الليبي: الزمالك من الأندية الكبرى بغض النظر عن المشاكل.. وأتمنى الصعود سويا

شهدت الجولة الثامنة 5 انتصارات و5 تعادلات منهم 4 إيجابي ومباراة وحيدة بنتيجة 0-0.

مصر للمقاصة حقق اول إنتصار في الموسم بالفوز على جمهورية شبين بهدف دون رد سجله عبد الرحمن زين من ركلة جزاء.

مكادي تعرض للهزيمة الأولى في الموسم بالهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتعد الهزيمة الثالثة للفريق في تاريخه منذ تأسيسه في 2020 ، بعد تلقيه هزيمتين من مركز شباب سوهاج في دوري الدرجة الثالثة.

أبو قير للأسمدة حقق اكبر إنتصار بالفوز على النصر للتعدين بخمسة أهداف دون رد .

ناصر الفار لاعب مكادي سجل للجولة الثالثة على التوالي.

وليد عطية سجل أول أهدافه مع وادي دجلة.

أحمد نبيل مانجا وياسر زحلق سجلا أول أهدافهم مع فريق وي.

السكة الحديد بعد خوض 4 مباريات على ملعبه لم يستطع تحقيق أي إنتصار على ملعبه.

فريق راية خاض 4 مباريات على ملعبه و لم يتعرض للهزيمة.

لافيينا لا يخسر على ملعبه حقق 3 إنتصارات وتعادل وحيد.

طنطا بعد خوض 4 مباريات على ملعبه فاز في 3 وتعادل في مباراة.

الهدافين

نانا أنتوي -طنطا - 6

اسماعيل بامبا -بتروجت - 5

حسام بركات- بروكسي - 5

مصطفى سلطان- بتروجت - 4.

الدرجة الثانية دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - حسام عبد العال مدير فني لـ غزل المحلة.. وعظيمة مستشار للنادي السابع في دوري المحترفين.. غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد عبد الناصر محمد يستقيل من تدريب كفر الشيخ: اللاعبون تحملوا ما لا يتحمله بشر دوري المحترفين - أمير عزمي لـ في الجول: إلى متى تستمر مسرحية التحكيم؟ ما فائدة تصنيف الحكام؟ مدرب القناة لـ في الجول: نتعرض لظلم تحكيمي.. هناك أندية ستصعد شكواها معنا لاتحاد الكرة دوري المحترفين - بتروجت يتصدر وعودة طنطا للانتصارات دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي عمرو زكي الجديد.. المنصورة يُصعد صاحب الـ15 عاما لقيادة هجومه
أخر الأخبار
دوري المحترفين - حسام عبد العال مدير فني لـ غزل المحلة.. وعظيمة مستشار للنادي 3 دقيقة | القسم الثاني
مواعيد مباريات الخميس 16 نوفمبر.. مصر في تصفيات المونديال 19 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: مروان حمدي مستبعد.. ولست راضيا عن وضع الفريق والمستوى 10 ساعة | الدوري المصري
وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
مدير المنتخب الأولمبي يكشف سبب عدم لعب وديات في التوقف الدولي 10 ساعة | منتخب مصر
مجموعة مصر - مباراة لم نشاهدها استمرت 3 ساعات.. تعادل سلبي بين إثيوبيا وسيراليون 10 ساعة | الكرة الإفريقية
هيثم حسن: لن ألعب في إمم إفريقيا لهذا السبب.. ولم أختر تمثيل مصر أو تونس 10 ساعة | منتخب مصر
تقرير إيطالي: ضحية جديدة؟ فلورينزي يخضع للتحقيقات بسبب المراهنات 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 3 مؤتمر فيتوريا: فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية.. وانضمام لاعب الأهلي رسالة للجميع 4 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة