تقرير: برشلونة و3 عمالقة يتصارعون على نجم نيجيريا
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 12:15
كتب : FilGoal
يتصارع برشلونة و3 أندية عملاقة ىخرى في أوروبا على ضم نجم ليستر سيتي ومنتخب نيجيريا ويلفريد نديدي.
ويلفريد نديدي
النادي : ليستر سيتي
وينتهي تعاقد نديدي مع ليستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة وأتليتكو مدريد ويفنتوس وباريرن ميونيخ يتصارعون من أجل ضم النجم النيجيري.
وأوضحت التقارير أن ليستر سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، لا يمانع رحيل نديدي في الميركاتو الشتوي بدلا من رحيله مجانا بداية من الموسم المقبل.
وأشارت التقارير إلى ليستر سيتي يريد الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نديدي.
ويلعب نديدي مع ليستر سيتي منذ صيف 2017، قادما من جينك البلجيكي.
وعلى المستوى الدولي لعب نديدي 54 مباراة بقميص منتخب نيجيريا وصنع 3 أهداف.