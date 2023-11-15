طبيب البرازيل يكشف آخر تطورات إصابة نيمار

كشف رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي آخر تطورات إصابة نميار دا سيلفا قائد الفريق ولاعب الهلال السعودي.

نيمار النادي : الهلال البرازيل

وخضع نيمار لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة بعد إصابته الشهر الماضي.

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى بيلو هوريزونتي.

وقال "لاسمار" في مؤتمر صحفي بمركز تدريب المنتخب البرازيلي في تريزوبوليس: "نيمار يستجيب للعلاج بشكل جيد للغاية، لكن التعافي سيكون طويلا ويجب عليه التركيز على هذه العملية".

وأضاف الطبيب "لقد أظهر منذ اللحظة الأولى أنه ينفذ ما نقترحه. إنه يعلم أنها عملية سيحتاج خلالها كل منا، أخصائي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية حتى نتمكن من استعادته في أقرب وقت ممكن".

وأشار لاسمار" الأمور تسير بشكل جيد، لكن ليس من الممكن حتى الآن تحديد موعد لعودة نيمار، لأن الإصابات تختلف من لاعب لآخر".

وانضم نيمار لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو ، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وسجل نيمار هدفا وحيدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.