قفة: حزين لعدم اختياري لمعسكر منتخب مصر.. ولن أختار بين الأهلي والزمالك

شدد أحمد أمين قفة لاعب إنبي على شعوره بحزن شديد بسبب استبعاده من قائمة منتخب مصر في المعسكر الدولي الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال قفة عبر قناة MBC مصر: "حزين جدا لأنني كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر خصوصا في ذلك المعسكر ولكنها اختيارات المدير الفني وأحترمها ولا تزال الفرصة أمامي لأتواجد في المرات المقبلة بعد إثبات نفسي أكثر".

وتابع "حتى الآن لا أركز على أي مفاوضات وفقط أركز على الظهور بشكل جيد مع إنبي".

وأضاف "لم أتحدث مع رئيس إنبي عن إمكانية رحيلي عن إنبي إطلاقا ولا أعرف السعر المطلوب في للرحيل".

وأتم "الأهلي والزمالك فريقين كبيرين من الشرف لأي لاعب اللعب لأي فريق منهما وبالنسبة لي لا أفضل نادي عن الآخر ولا أستطيع اختيار أحدهما".

وشارك قفة منذ بداية الموسم مع إنبي في 4 مباريات وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.