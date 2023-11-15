قفة: حزين لعدم اختياري لمعسكر منتخب مصر.. ولن أختار بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

احتفال أحمد أمين قفة بهدفه ضد الزمالك

شدد أحمد أمين قفة لاعب إنبي على شعوره بحزن شديد بسبب استبعاده من قائمة منتخب مصر في المعسكر الدولي الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال قفة عبر قناة MBC مصر: "حزين جدا لأنني كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر خصوصا في ذلك المعسكر ولكنها اختيارات المدير الفني وأحترمها ولا تزال الفرصة أمامي لأتواجد في المرات المقبلة بعد إثبات نفسي أكثر".

أخبار متعلقة:
البرازيل تفقد إيدرسون أمام كولومبيا والأرجنتين مهاجم أبو سليم الليبي: الزمالك من الأندية الكبرى بغض النظر عن المشاكل.. وأتمنى الصعود سويا مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل

وتابع "حتى الآن لا أركز على أي مفاوضات وفقط أركز على الظهور بشكل جيد مع إنبي".

وأضاف "لم أتحدث مع رئيس إنبي عن إمكانية رحيلي عن إنبي إطلاقا ولا أعرف السعر المطلوب في للرحيل".

وأتم "الأهلي والزمالك فريقين كبيرين من الشرف لأي لاعب اللعب لأي فريق منهما وبالنسبة لي لا أفضل نادي عن الآخر ولا أستطيع اختيار أحدهما".

وشارك قفة منذ بداية الموسم مع إنبي في 4 مباريات وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.

الأهلي الزمالك منتخب مصر إنبي أحمد أمين قفة
نرشح لكم
وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو مصدر من فاركو لـ في الجول: قررنا فسخ التعاقد مع عمرو وردة خبر في الجول - أسوريو يتواجد في الزمالك لحل أزمة مستحقاته المالية تعرف على جميع قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة
أخر الأخبار
طبيب البرازيل يكشف آخر تطورات إصابة نيمار 18 دقيقة | أمريكا
قفة: حزين لعدم اختياري لمعسكر منتخب مصر.. ولن أختار بين الأهلي والزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم أبو سليم الليبي: الزمالك من الأندية الكبرى بغض النظر عن المشاكل.. وأتمنى الصعود سويا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
البرازيل تفقد إيدرسون أمام كولومبيا والأرجنتين 47 دقيقة | أمريكا
مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك ساعة | منتخب مصر
وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل ساعة | الدوري المصري
من أجل ملف استضافة أولمبياد 2036.. اجتماع بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأربعاء 15 نوفمبر 2023.. انطلاق تصفيات كأس العالم في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه