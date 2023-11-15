البرازيل تفقد إيدرسون أمام كولومبيا والأرجنتين

يفقد المنتخب البرازيلي خدمات إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في مواجهتي كولومبيا والأرجنتين.

وسيغيب إيدرسون عن صفوف منتخب البرازيل أمام كولومبيا والأرجنتين بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس البرازيلي للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي المثيرة التي انتهت بنتيجة 4-4 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووجه فيرناندو دينيز مدرب المنتخب البرازيلي لبينتو حارس مرمىى أتليتكو باراناينسي لتعويض غياب إيدرسون.

ومن المقرر أن يعتمد دينيز على أليسون بيكير حارس مرمى ليفربول بشكل أساسي خلال مواجهتي كولومبيا والأرجنتين.

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة كولومبيا والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف السامبا نظيره الأرجنتين يوم 22 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدر، وبالتساوي مع أوروجواي صاحب المركز الثاني.