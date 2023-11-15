مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك

يثق أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

وقال أميدو كريم عبر القناة الأولى: "سنلعب بقوة أمام منتخب مصر وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

وأضاف "منتخب مصر لديه لاعبين مميزين جدا، وسعيد بتواجده معنا في المجموعة. الاحتكاك مع منتخبات قوية مفيد لنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وعن ذكرياته في مصر أوضح "أحببت مصر بشدة ولدي ذكريات رائعة في الدوري المصري ولدي عدة تجارب مع الكرة المصرية".

وتابع "سجلت في الأهلي من قبل وسجلت في الزمالك، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لي عند تسجيلي هدف في الزمالك بقميص نادي جمهورية شبين لن أنسى أبدا هذا الموقف".

أميدو كريم كان أحد أشهر اللاعبين الأفارقة في الدوري المصري خلال فترة التسعينيات.

ولعب أميدو كريم بقميص فريقي جمهورية شبين الذي شهد تألقه كما خاض تجربة مع غزل السويس حتى نهاية مشواره. (طالع التفاصيل)