مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

أميدو كريم مدرب سيراليون

يثق أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة نظيرهم السيراليوني يوم 19 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

أخبار متعلقة:
وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل من أجل ملف استضافة أولمبياد 2036.. اجتماع بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مواعيد مباريات الأربعاء 15 نوفمبر 2023.. انطلاق تصفيات كأس العالم في إفريقيا النني: أرتيتا مدرب عبقري.. وأحببت اللعب في الأهلي

وقال أميدو كريم عبر القناة الأولى: "سنلعب بقوة أمام منتخب مصر وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

وأضاف "منتخب مصر لديه لاعبين مميزين جدا، وسعيد بتواجده معنا في المجموعة. الاحتكاك مع منتخبات قوية مفيد لنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وعن ذكرياته في مصر أوضح "أحببت مصر بشدة ولدي ذكريات رائعة في الدوري المصري ولدي عدة تجارب مع الكرة المصرية".

وتابع "سجلت في الأهلي من قبل وسجلت في الزمالك، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لي عند تسجيلي هدف في الزمالك بقميص نادي جمهورية شبين لن أنسى أبدا هذا الموقف".

أميدو كريم كان أحد أشهر اللاعبين الأفارقة في الدوري المصري خلال فترة التسعينيات.

ولعب أميدو كريم بقميص فريقي جمهورية شبين الذي شهد تألقه كما خاض تجربة مع غزل السويس حتى نهاية مشواره. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر منتخب سيراليون تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
عمر كمال: نستطيع جعل مشوارنا سهلا في تصفيات كأس العالم بتلك الطريقة من هو جيلي تشافاني صاحب الـ 27 عاما الذي سيقود مباراة مصر وجيبوتي أبرز مباريات التوقف الدولي.. بداية مشوار المونديال في إفريقيا وآسيا.. وحسم المتأهلين لـ يورو 2024 انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر الجنوب إفريقي شافاني حكما لمباراة مصر وجيبوتي مصدر من المنتخب لـ في الجول: موقفنا من صبحي وفتوح لم يتغير بعد إيقاف الزمالك لهما شحاتة: المنتخب الأولمبي يعالج نقاط ضعفه لحصد ميدالية في باريس اتحاد الكرة يوضح موقف منتخب مصر من إيقاف فتوح وصبحي
أخر الأخبار
مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك 22 دقيقة | منتخب مصر
وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل 29 دقيقة | الدوري المصري
من أجل ملف استضافة أولمبياد 2036.. اجتماع بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية 53 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأربعاء 15 نوفمبر 2023.. انطلاق تصفيات كأس العالم في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
النني: أرتيتا مدرب عبقري.. وأحببت اللعب في الأهلي 10 ساعة | المحترفون
الرياضية: الإصابة ستبعد سالم الدوسري عن مواجهة النصر 11 ساعة | سعودي في الجول
سلة - الجارحي يكشف ما حدث بين أوجوستي وجماهير الزمالك 11 ساعة | كرة سلة
اتحاد السلة: دخول الجمهور لصالة الزمالك مخالف للوائح.. وموعد صدور القرارات 11 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه