وردة: أعالج نفسيا بمعرفة فاركو.. وإذا أردتم اعتزالي سأعتزل

كشف عمرو وردة لاعب فاركو أسباب انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

عمرو وردة النادي : فاركو فاركو

وقال وردة عبر قناة MBC مصر:"وقت المشكلة التي حدثت لي مع منتخب مصر كان عمري 24 عاما وكل بشري يخطئ في شيء ما ولكن منذ حدوث تلك المشكلة تعرضت – الناس بهدلتني –".

واستمر "شاهدت أخبار إنني تعاقدت مع فريق في إيران وأنا لم أذهب لإيران على الإطلاق وقالوا إنني وقعت مع فريق قبرصي وهذا لم يحدث وكل ما حدث هو إنني وقعت مع الرجاء وفي اليوم التالي دخلت المستشفى وبقيت لمدة 15 يوما أعاني من نوبات هلع وأعالج نفسيا ولذلك أنهيت تعاقدي معهم بكل احترام وود ثم عدت إلى مصر مباشرة".

وتابع "عمري حاليا 30 سنة وإذا كنت قد أخطأت من قبل فإن الله غفور رحيم ويجب أن يفهم الناس أن الله يغفر لكل إنسان ولن أدخل النار بسبب خطأ وحيد وإذا أراد الناس أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم سأتوقف".

وشدد "في حياتي لم يرفع ضدي أي قضية أو أرى الشرطة في حياتي ولكن كتب علي الكثير".

وكشف "سبب انقطاعي عن التدريبات هو إنني أعالج نفسيا من الاكتئاب منذ فترة وأستطيع أن أكشف عن الأوراق التي تثبت ذلك ونادي فاركو يعلم ويتعامل بجميع في النادي باحترام".

وأردف "سمعتي كانت جيدة قبل كأس العالم وحتى بطولة إفريقيا التي تعرضت فيها للمشكلة وإذا أراد الناس رحيلي عن مصر سأرحل وأتوقف عن كرة القدم".

وأضاف "أريد أن تفخر بي عائلتي من جديد وهدفي أن أعود لأوروبا ولمنتخب مصر من جديد".

وأتم "كل ما أريده أن يقف الناس بجانبي لأنني لعبت لمنتخب مصر من قبل وشاركت في كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية والتعب الذي أشعر به لن يشعر به سوى صاحب الشأن".

وكان مصدر من نادي فاركو قد قال لـFilGoal.com: "النادي استقر على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، وذلك بناء على أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة".

وأضاف "عمرو وردة افتعل العديد من الأزمات والمشاكل أبرزها مع برونو روماو المدير الفني السابق للفريق".

وأكمل "النادي قرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عمرو وردة وتجميده بسبب تصرفاته، لكن فوجئنا بأن اللاعب انقطع عن التدريبات لفترة وبعد التواصل معه أخبرناه أن ما يفعله لا يتماشى مع نظام الفريق ولذلك قررنا فسخ التعاقد معه".

وأوضح "عمرو وردة وافق على فسخ العقد بالاتفاق بين الطرفين مع رد المبلغ الذي حصل عليه كقيمة مقدم التعاقد وقت توقيعه لنادي فاركو في الانتقالات الصيفية الماضية".

ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.

وتعاقد فاركو مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر أعلن عنها يوم 21 سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن نادي وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

قبلها أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس الماضي.

الرجاء كان أعلن يوم 12 أغسطس الماضي ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.