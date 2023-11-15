من أجل ملف استضافة أولمبياد 2036.. اجتماع بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية

الخسارة الأولى.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط لكرة السلة

دوري المرتبط - فوز آخر يعني التأهل.. كبار سلة الأهلي يهزمون الزمالك في لقاء أزمة أوجوستي

أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها