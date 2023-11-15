من أجل ملف استضافة أولمبياد 2036.. اجتماع بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 10:28
كتب : أحمد الخولي
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