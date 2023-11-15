الرياضية: الإصابة ستبعد سالم الدوسري عن مواجهة النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مدة غياب سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي عن الملاعب.

سالم الدوسري النادي : الهلال الهلال

منتخب السعودية كان قد أعلن استبعاد الدوسري من معسكره خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

وفقا للرياضية فإن الدوسري مصاب بتمزق من الدرجة الثانية في الكاحل بالإضافة إلى إصابة أخرى بتمزق من الدرجة الأولى في أربطة الركبة.

وسيغيب الدوسري عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة بسبب الإصابة.

غياب الدوسري لتلك الفترة يعني إمكانية غيابه عن دربي الرياض بين الهلال والنصر والمقرر إقامته يوم 1 ديسمبر المقبل.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بعد 13 جولة.

صاحب الـ 32 عاما شارك مع النصر حتى الآن في 16 مباراة خلالهم سجل سبعة أهداف وصنع هدف وحيد.