سلة - الجارحي يكشف ما حدث بين أوجوستي وجماهير الزمالك

كشف أحمد الجارحي المدرب العام لفريق السلة بالأهلي عن كواليس ما حدث بين أوجوستي بوش مدرب الأهلي والحضور في مدرجات صالة الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط بنتيجة 81-66 على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

وشهدت الفترة الثانية طرد أوجوستي بوش وتلاها توقف المباراة بسبب احتكاك بينه وبين بعض الحضور من جماهير الزمالك.

وقال الجارحي عبر قناة صدى البلد: "التحضير لمواجهة الفرق الكبرى تكون أسهل لأن اللاعب بالفعل يكون تركيزه على المباراة أكبر

وتابع "طلبت من مراقب المباراة إخراج الجماهير قبل بداية المباراة لأن المباراة كان من المفترض أن تقام بدون جماهير لأن ذلك قد يتسبب في كارثة ولأننا لا نعرف من يحضر المباراة ولا أتحدث هنا عن قدامى اللعبة".

وشدد "نشكر مجلس إدارة الزمالك الذي تحسين العلاقة بين الناديان وتعاملوا معنا بشكل جيد اليوم واليوم شعرنا باختلاف منذ دخولنا من بوابة النادي بداية من طريقة التعامل والترحاب".

وأوضح "أوجوستي لم يهتم بخروج الجماهير من عدمه وما حدث كان وجود الكثير من القرارات التحكيمية العكسية وهو ما دفعه للغضب وكنت أشعر أن حكم المباراة جاء لأوجوستي منتظرا أن يظهر رد فعل من أجل طرده ولكن أنا لا أشكك في نواياه هو أو باقي الحكام".

وكشف "لم يحدث أي اعتداء على أوجوستي أثناء خروجه ولكن ما حدث كان مشادة بينه وبين الجماهير في الصالة كادت أن تصل لمرحلة الاحتكاك في الممرات لولا تدخل المتواجدين في الملعب ولذلك أصرينا على عدم استكمال المباراة قبل إخراج الجماهير".

وأكمل "أوجوستي شدد على ثقته في بين الشوطين وفي قدرتي على استكمال المباراة كمدرب ونمتلك الكثير من الخبرات في الفريق وقدم اللاعبين مباراة على أعلى مستوى ونفذوا التعليمات التي طلبتها منهم".

وأتم "على الورق نمتلك فرصة أكبر للتأهل ولكن بنسبة 55% فقط ولكن كل شيء وارد ومباراة المرتبط قد تحسم الأمر قبل مواجهة العودة".

وكان فريق المرتبط بالأهلي قد قاز على الزمالك 72-56 ليكون الأهلي بحاجة إلى فوز واحد من مباراتي المرتبط أو الفريق الأول للتأهل لدور نصف النهائي.