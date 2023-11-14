اتحاد السلة: دخول الجمهور لصالة الزمالك مخالف للوائح.. وموعد صدور القرارات

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

اعتراض أوجوستي بوش ولاعبي سلة الأهلي على حكم القمة ضد الزمالك

وصف محمد فتحي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة حضور الجمهور لمباراة الزمالك والأهلي في صالة الأول بمقر النادي في دوري المرتبط بالمخالف.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 81-66 في صالة عبد الرحمن فوزي في ربع نهائي دوري المرتبط.

وحدثت أزمة خلال المباراة باعتراض أوجوستي بوش مدرب الأهلي على قرارات الحكم وائل إبراهيم الذي قرر طرده.

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وأثناء خروج أوجوستي بوش من الملعب، أخطر الحكم إنه يتعرض للسباب وإلقاء المقذوفات، ليطالب الأهلي بإخلاء المدرجات كشرط لاستكمال المباراة.

وتحدث رئيس لجنة المسابقات باتحاد السلة قائلا: "المباراة كان من المفترض أن تقام بدون حضور الجمهور لأن صالة الزمالك غير مجهزة لاستقبالهم وذلك وفقا لاشتراطات سلطات الأمن".

وواصل "كيف دخل الجمهور للملعب؟ لقد استغربنا حضوره وبذلك العدد".

وواصل "المباراة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستقام في صالة حسن مصطفى بحضور 300 مشجع بواقع 150 لكل ناد".

وعن لماذا لم يقرر الحكم تأجيل انطلاق المباراة بسبب حضور الجمهور أجاب "الحكم أوقف المباراة قبل بدايتها وأخرج الجمهور ولكن عقب انطلاقها دخل الجمهور مجددا وحدثت الأزمة واعترض الأهلي وخرج الجمهور".

وأتم محمد فتحي حديثه "غدا الأربعاء سنحصل على تقرير الحكم فيما حدث في مباراة السلة بين الزمالك والأهلي وبعدها نعلن عن القرارات".

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين الجمعة المقبلة.

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