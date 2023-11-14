الخسارة الأولى.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي في دوري المرتبط لكرة السلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 23:29
كتب : محمد سمير
خسر فريق سيدات النادي الأهلي لكرة السلة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي في دوري المرتبط.
وفاز فريق سيدات سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة 87-77 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى ضمن ذهاب نهائي دوري المرتبط.
وتعد تلك الخسارة الأولى لسيدات الأهلي تحت قيادة طارق خيري، بعدما حقق لقب الموسم المنصرم دون أي هزيمة.
في المقابل فاز فريق المرتبط تحت 18 عاما للنادي الأهلي على سبورتنج بنتيجة 66-59.
وتقام مباراتي العودة يوم الخميس، على صالة حسن مصطفى أيضا.
وفي حالة كرر فريق سيدات سبورتنج الفوز على الأهلي سيحسم لقب دوري المرتبط.
فيما يحصل الأهلي على اللقب حال الفوز في مباراتي الكبار والمرتبط.
وسيلجأ الفريقين إلى مباراة فاصلة في حال فوز فريق كبار سيدات الأهلي وفوز مرتبط سبورتنج.
نرشح لكم
اتحاد السلة: دخول الجمهور لصالة الزمالك مخالف للوائح.. وموعد صدور القرارات دوري المرتبط - فوز آخر يعني التأهل.. كبار سلة الأهلي يهزمون الزمالك في لقاء أزمة أوجوستي أزمة في المدرجات.. طرد أوجوستي أتبعه توقف قمة سلة الزمالك والأهلي في انتظار حسم مصيرها كرة سلة – مرتبط الأهلي يهزم الزمالك في أول مباريات ربع النهائي انتهت دوري مرتبط السلة - الزمالك (66)-(81) الأهلي.. نهاية المباراة كرة سلة - إقامة بطولة الدوري الإفريقي BAL في جنوب إفريقيا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.. دوري المحترفين وقمة الزمالك والأهلي في السلة كرة سلة - مجلس إدارة الزمالك يجتمع بالفريق قبل مواجهة الأهلي