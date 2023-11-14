عمر كمال: نستطيع جعل مشوارنا سهلا في تصفيات كأس العالم بتلك الطريقة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - عمر كمال

يؤمن عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مصر أن الفراعنة بإمكانهم جعل طريقهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 سهلا بشرط واحد فقط.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

وتحدث عمر كمال لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "مواجهة جيبوتي وسيراليون؟ لن أقول سهلة أو صعبة ولكن تستطيع أن تجعل طريقك سهلا بالفوز في أول مباراتين وأن تقصر طريقك بنفسك لتصل لكأس العالم 2026".

وشدد "أهم شيء أن تلعب المباريات الودية مثل الرسمية وهذا يساعدك فيما بعد".

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وأتم "نتمنى حضور الجماهير بقوة وأن يجعلونا نشعر أننا لسنا وحدنا".

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي بعد غد الخميس في استاد القاهرة في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026.

وتحدث أحمد سامي لاعب منتخب مصر عن المباراة قائلا: "كل اللاعبين في قمة تركيزهم والكل يبذل أقصى ما لديه ونتمنى الفوز في أول مباراتين وهذا سيصنع الفارق معنا في المباريات المقبلة".

وعن هل يفكر المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في شهر يناير المقبل في كوت ديفوار أجاب "كل مرحلة مختلفة نحن الآن نفكر في تصفيات كأس العالم والاستعدادات مختلفة عن التحضير لكأس أمم إفريقيا والآن كلنا لا نفكر سوى في مباراتي جيبوتي وسيراليون وبعد ذلك سنفكر في أمم إفريقيا".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

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