سلة - الجولة الأولى سكندرية.. الاتحاد يفوز يحسم ذهاب دوري المرتبط بالفوز على الجزيرة

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الجزيرة بنتيجة 77-65 في ذهاب دور ربع نهائي من دوري المرتبط لكرة السلة.

الفترة الأولى كانت قد انتهت بتقدم الاتحاد بنتيجة 22-21.

وتقدم الجزيرة بنهاية الشوط الأول بنتيجة 41-38.

وتمكن الاتحاد من تحول تأخره لتقدم في الفترة الثالثة قبل أن ينهي المباراة لصالحه.

وكانت مباراة المرتبط قد انتهت بفوز الاتحاد أيضا بنتيجة 76-52.

بتلك النتائج يكون الاتحاد في حاجة للفوز في الإياب في أي مباراة على مستوى الكبار أو المرتبط من أجل حسم تأهل لنصف النهائي.

وفي باقي مباريات ربع نهائي دوري المرتبط، فاز الفريق الأول لنادي سبورتنج على الأولمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأولمبي كذلك بنتيجة 51-42.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 81-66، كما فاز فريق المرتبط بنتيجة 72-56.

وأخيرا، فاز سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53.