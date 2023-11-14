دوري المحترفين - أمير عزمي لـ في الجول: إلى متى تستمر مسرحية التحكيم؟ ما فائدة تصنيف الحكام؟

انتقد أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد ما يحدث من التحكيم في مباريات دوري المحترفين.

وتحدث أمير عزمي مجاهد لـFilGoal.com قائلا: "إلى متى ستستمر مسرحية التحكيم؟ لقد ضاع منا ست نقاط بسبب القرارات التحكيمية".

وأكمل "من سيحاسب على تلك النقاط المهدرة؟".

وأردف "في لقاء بروكسي ألغي هدفا لصالحنا ولم يحتسب لنا ركلتي جزاء، ماذا نفعل؟".

وأضاف مدرب السكة الحديد حديثه "ما جدوى تصنيف الحكام؟ هناك حكام في الدوري الممتاز منهم من قاد مباراة فقط في المسابقة، لماذا لا يسند لهم مباريات في دوري المحترفين؟".

وأتم أمير عزمي مجاهد حديثه "قوة المسابقة من قوة التحكيم".

وحسبما علم FilGoal.com فإنه هناك ستة أندية ستتقدم بشكوى لدى اتحاد الكرة اعتراضا على الأداء التحكيمي والتصنيف الخاص بالحكام.

إذ أن هناك تصنيف للحكام وبناء عليه فالحكم الذي يدير مباريات في الدوري الممتاز لا يتواجد في مسابقة المحترفين.