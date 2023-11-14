من هو جيلي تشافاني صاحب الـ 27 عاما الذي سيقود مباراة مصر وجيبوتي

يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي على استاد القاهرة بالجولة الأولى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الجنوب إفريقي جيلي تشافاني حكما للمباراة.

من هو جيلي تشافاني؟

تشافاني هو حكم جنوب إفريقي يبلغ من العمر 27 عاما.

أحد الحكام الموهوبين في جنوب إفريقيا والذي ارتقى ليصبح حكما محترفا عام 2015 في عمر 19 عاما.

أدار تشافاني مباراته الأولى كحكم ساحة بين كيب تاون وأمازولو في عام 2017 عندما كان عمره 21 عاما.

في عام 2020 حصل تشافاني على جائزة أفضل حكم في الدوري الجنوب إفريقي.

جيلي أدار مباراة واحدة دولية وللصدفة كانت طرفها فريق مصري وكانت في الموسم الحالي عندما أدار مباراة الذهاب بدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية بين سجرادا الأنجولي وفيوتشر والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

تشفاني أدار أيضا مباراة في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما بين الجزائر والسنغال فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل.

مباراة مصر وجيبوتي ستشهد قيادة جيلي تشافاني لمباراة بين الفريق الأول للمنتخبات لأول مرة خلال مسيرته.

تشافاني سيواصل الظهور في المباريات التي يتواجد بها طرف مصري، إذ تم تعيينه كحكم رابع لمباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب التوقف الدولي.