رونالدو وبنزيمة وعقوبة طارق حامد.. 5 أحداث تصدرت المشهد في الكرة السعودية

شهدت الكرة السعودية مجموعة من الأحداث المثيرة خلال الفترة الماضية.

وتوقفت منافسات البطولات المحلية خلال الفترة الحالية نظرا للتوقف الدولي، وسيعود الدوري السعودي من جديد في 24 نوفمبر الجاري.

FilGoal.com يستعرض 5 أحداث تصدرت المشهد في الكرة السعودية قبل فترة التوقف الدولي.

بنزيمة يطيح بنونو سانتو

وتأتي أزمة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة مع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق السابق على رأس الأحداث التي تصدرت المشهد في الكرة السعودية.

صحفية الرياضية السعودية كشفت تفاصيل الاشتباك اللفظي بين كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة السعودي ومدربه نونو سانتو، قبل انفصال الأخير عن النادي

وأنهى نادي اتحاد جدة ارتباطه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي بعد موسم ونصف قضاها في الفريق حقق خلالها بطولتي الدوري والسوبر.

وذكر تقرير الرياضية أن شرارة الخلاف بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي نونو سانتو اشتعلت مجددا في غرف خلع الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية التي خسرها الفريق السعودي 2-0 في دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقرير، فقد وجه المدرب البرتغالي نقدا لاذعا للنجم الفرنسي إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم".

فرد بنزيمة قائلا: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة".

وهو ما أثار المدرب الذي رد غاضبا "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".

واستمر نونو سانتو في توجيه كلمات لاذعة للنجم الفرنسي رافضا تبريراته، حسب التقرير.

اتحاد جدة قرر إنهاء التعاقد مع نونو سانتو والاستعانة بالمدرب الوطني حسن خليفة بشكل مؤقت.

نتيجة القرار ظهرت سريعا وقاد المدرب المؤقت اتحاد جدة لاستعادة الانتصارات في الدوري بعد 5 مباريات بلا انتصار.

وسجل كريم بنزيمة 3 أهداف "هاتريك" في فوز اتحاد جدة على أبها 4-2 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي.

تألق رونالدو

في المقابل واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لمستواه الرائع مع النصر المطارد الأول للهلال على صدارة تريتب الدوري السعودي بالموسم الحالي.

رونالدو الذي وصل لهدفه رقم 13 ليتصدر ترتيب هدافي الدوري بالموسم الحالي، قاد النصر لتعزيز رصيده لـ 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

إحباط محرز

يشعر رياض محرز لاعب أهلي جدة المنضم بداية الموسم الجاري من مانشستر سيتي، بالإحباط نتيجة فقدان ناديه العديد من النقاط السهلة.

أهلي جدة كان قريبا من تحقيق الفوز على ضمك والتقدم خطوة في صراع الصدارة.

وصنع محرز هدفين في تعادل أهلي جدة أمام ضمك 2-2 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي ليصبح الأكثر صناعة في المسابقة بواقع 8 أهداف.

وأحرز المدافع عبد الباسط هندي والجناح سميحان النابت هدفي اهلي جدة، بعد تمريرتين من زميلهما الجزائري، في الدقيقتين 10 و44 من المباراة، التي استضافها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وقال محرز عقب المباراة، إنه محبط من تعادل ناديه أمام ضمك بعدما متقدما بهدفين دون موضحا أن السيناريو تكرر في أكثر من مباراة.

أهلي جدة رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

صدمة نيمار

ما زالت صدمة إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تسيطر على جماهير الهلال، رغم النتائج الطيبة المتتالية التي يحقهها الفريق تحت قيادة جورج جيسوس مدرب الفريق.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في وقت سابق: "نيمار أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى".

وأضاف "لم يتم تحديد مدة غياب اللاعب، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة".

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وتعرض الهلال لصدمة قوية بعدما انتهى موسم نجمه البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول مع متصدر الدوري السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل نيمار هدفا وحيدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

عقوبة طارق حامد

أزمة آخرى تصدرت المشهد في الكرة السعودية وكان بطلها هذه المرة النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب ضمك.

وقررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد وتغريمه.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج عقب تسديده ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

طارق حامد غاب عن ضمك أمام التعاون، كما غاب عن مباراة فريقه ضد أهلي جدة.