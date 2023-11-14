مدرب القناة لـ في الجول: نتعرض لظلم تحكيمي.. هناك أندية ستصعد شكواها معنا لاتحاد الكرة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 21:47

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق القناة

كشف سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة عن نية ناديه التقدم بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد الحكام مؤكدا أن هناك مساندة من أندية أخرى تنوي التصعيد.

وتحدث مدرب القناة لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "نتعرض لظلم تحكيمي وتقدمنا بأكثر من شكوى".

وواصل "حكم مباراة اليوم ضد وي احتسب ركلة جزاء لهم لا يمكن احتسابها واحتسب سبع دقائق وقت بدل من الضائع واستمرينا حتى الدقيقة الثامنة".

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وأكمل "احتسبت ركلة ركنية لهم فقلت للحكم الوقت انتهى، ثم تم احتساب ركلة ركنية أخرى جاء منها هدف التعادل فهددت بالانسحاب من المباراة، وبينما كنا نستعد لاستئناف اللقاء أنهاها الحكم".

وانتهت مباراة القناة ووي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الثامنة من المسابقة.

وتابع "الحكم الرابع قال لي هل من الجيد أن تهاجمنا عبر صفحاتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ فقلت له إنني أسرد الحقائق فقط، فقال لي سأبلغ الحكم بضرورة طردك".

وأردف سامر عبد الرحمن "قدمنا شكوى بعد مباراة بروكسي في الجولة الأولى، وألغي لنا هدفا صحيحا ضد غزل المحلة".

وكشف "تواصل معنا عدة أندية للتقدم بشكوى جماعية ضد الحكام في اتحاد الكرة والتهديد باتخاذ خطوات أخرى".

كما شهدت مباريا الجولة الثامنة بين لافيينا وحرس الحدود احتساب ركلة جزاء قبل إلغائها، واعترض الجهاز الفني للأخير باحتساب الهدف الأول المنافسه.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه هناك ستة أندية ستتقدم بشكوى لدى اتحاد الكرة اعتراضا على الأداء التحكيمي والتصنيف الخاص بالحكام.

إذ أن هناك تصنيف للحكام وبناء عليه فالحكم الذي يدير مباريات في الدوري الممتاز لا يتواجد في مسابقة المحترفين.

اتحاد الكرة القناة دوري المحترفين
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