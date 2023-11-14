بن ناصر: تتويج ميلان بدوري أبطال أوروبا مسألة وقت

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

يرى الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان أن عودة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مسألة وقت.

ويغيب ميلان عن سجلات التتويج بلقب دوري لأبطال منذ موسم 2006 -2007.

وقال بن ناصر في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان الإماراتية: "ميلان يملك كل مقومات النجاح ومجموعة متميزة من اللاعبين ما يساعده على استعادة العرش الأوروبي ولكن ذلك يحتاج إلى الكثير من العمل".

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وأضاف "الأندية الإيطالية بدأت تعود للساحة الأوروبية بقوة وأفضل دليل على ذلك وصول ناديين إلى المربع الذهبي في الموسم الماضي ونجح أحدها وهو إنتر في بلوغ النهائي".

وتابع " بعد الفوز بلقب دوري الأبطال قبل 15 عاماً رحل عن ميلان العديد من اللاعبين، وبناء فريق جديد يحتاج إلى وقت كثير، وأعتقد بأننا وصلنا إلى حالة من الاستقرار وعودتنا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 10 سنوات تؤكد ذلك".

وشدد "دوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة تماما ولكن لقبها ليس بعيدا عن ميلان، والفوز به مسألة وقت بالنسبة لنا، ولدينا كل المقومات التي تساعدنا على ذلك".

يذكر أن ميلان فاز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الثالث متساويا مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

فيما توقف باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

ويغيب إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان منذ مايو الماضي بسبب إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في منتصف ديسمبر المقبل.

إسماعيل بن ناصر ميلان دوري أبطال أوروبا
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