فينجر: زائير إميري موهوب.. ما حدث يثبت ذلك ولكن لنرى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

وارين زائير إميري - باريس سان جيرمان

انهال آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال والمدير الفني الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإشادة على وارين زائير إميري لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وارين إميري

النادي : باريس سان جيرمان

واستدعى ديديه ديشامب إيمري صاحب الـ17 عاما لقائمة فرنسا خلال التوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر للمرة الأولى في مسيرة اللاعب.

وتحدث فينجر لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية قائلا: "نحن نتحدث عن لاعب بموهبة فائقة".

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وواصل "لقد تألق مبكرا بشكل استثنائي ولهذا السبب تم استدعاؤه من قبل ديديه ديشامب".

وأكمل "عندما يستدعيك المدير الفني وتكون من أول الأسماء في القائمة فهذا يعني أنك تقدم شيئا لا يمكن إيقافه، هو يجعلني أتذكر كيليان مبابي من حيث إجماع الكل عليه وإنه موهوب".

وأتم فينجر "لكن لنرى ما سيحدث".

وسجل إميري هدفين وصنع خمسة في 15 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الجاري.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وضمن منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 إذ يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه هولندا واليونان.

سان جيرمان فرنسا زائير إيمري
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