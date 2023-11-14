Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday

أعلنت شركة سوني طرح تخفيضات كبيرة خلال على أسعار متجر PS store خلال فترة Black Friday.

واحد من الخصومات الكبيرة سيكون على الاشتراكات السنوية لـ PS plus والذي يتيح للاعبين اللعب أونلاين مع إتاحة بعض الألعاب المجانية لمشتركيه.

وفقا للشركة فإن أسعار PS plus ستحصل على خصومات تصل إلى 30% خلال الفترة ما بين 17 نوفمبر وحتى 27 من نفس الشهر.

العرض سيكون متاحا أيضا على تمديد الاشتراك وتعديله على سبيل المثال المشترك في PLUS essential ويريد ترقيته إلى Extra سيحصل على 25% خصم ومن يريد الترقية إلى Premium سيحصل على خصم 30%.

سعر PS plus Essential على المتجر الأمريكي الحالي هو 80 دولار وفي حالة خصم 30% سيصل سعره إلى 56 دولار.

سعر PS plus extra هو 135 دولار عقب الخصم قد يصل إلى 94.5.

سعر PS plus premium هو 160 دولار بعد الخصم قد يصل إلى 112 دولار.

الخصم يأتي بسبب فترة Black Friday والذي يشهد تخفيضات على جميع السلع تقريبا حول العالم في النصف الثاني من شهر نوفبر وخصوصا بالجمعة الأخيرة من الشهر.

شركة سوني كانت قد طرحت لعبة Assassin's Creed Odyssey مجانا مؤخرا للمشتركين في PS plus extra.

ومن المتوقع أن تتواجد خصومات أخرى على متجر بلايستيشن من الألعاب الكبرى مثل EAFC 24 وNBA.