مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 19:08

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

صعد معتمد جمال المدير القائم بأعمال المدير الفني للزمالك لاعبي فريق مواليد 2003 محمد صلاح وأيمن الجزار للمشاركة في مران اليوم الثلاثاء.

و يجيد محمد صلاح اللعب كجناح هجومي و يتم تصعيده بشكل شبة دائم مع الفريق الأول، في حين يلعب أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.

وعقد معتمد جمال جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران ووجه لهم التحية على ما يقدموه خلال التدريبات في الأيام الماضية.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو فرديناند: أتقيأ في كل مرة يسجل هاري كين هدفا مع بايرن منافس الأهلي المحتمل - آس: اتحاد جدة يقترب من جاياردو

وحصل عبد الله جمعة ومصطفى شلبي على راحة سلبية من المران الذي في ظل معاناة الأول من كدمة في الركبة والثاني من كدمة في وجه القدم.

وخاض محمود حمدي "الونش" وعمر جاب وسيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خلال المران.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في المران بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

ويستعد الزمالك للقاء أبو سليم الليبي في الـ26 من شهر نوفمبر الجاري في أولى جولات الكونفدرالية.

الزمالك عبد الله جمعة مصطفى شلبي
نرشح لكم
الزمالك يعلن نتائج جلسة مجلس إدارته مع أوسوريو مصدر من فاركو لـ في الجول: قررنا فسخ التعاقد مع عمرو وردة خبر في الجول - أسوريو يتواجد في الزمالك لحل أزمة مستحقاته المالية تعرف على جميع قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف
أخر الأخبار
من هو جيلي تشافاني صاحب الـ 27 عاما الذي سيقود مباراة مصر وجيبوتي 42 دقيقة | منتخب مصر
رونالدو وبنزيمة وعقوبة طارق حامد.. 5 أحداث تصدرت المشهد في الكرة السعودية 44 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب القناة لـ في الجول: نتعرض لظلم تحكيمي.. هناك أندية ستصعد شكواها معنا لاتحاد الكرة ساعة | الدرجة الثانية
أبرز مباريات التوقف الدولي.. بداية مشوار المونديال في إفريقيا وآسيا.. وحسم المتأهلين لـ يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: برشلونة حدد سعر بيع رافينيا للأندية السعودية 2 ساعة | الدوري الإسباني
دوري المرتبط - فوز آخر يعني التأهل.. كبار سلة الأهلي يهزمون الزمالك في لقاء أزمة أوجوستي 2 ساعة | كرة سلة
تجربة عربية جديدة.. كريسبو مدربا للعين الإماراتي 2 ساعة | الوطن العربي
بن ناصر: تتويج ميلان بدوري أبطال أوروبا مسألة وقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه