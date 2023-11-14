مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي

صعد معتمد جمال المدير القائم بأعمال المدير الفني للزمالك لاعبي فريق مواليد 2003 محمد صلاح وأيمن الجزار للمشاركة في مران اليوم الثلاثاء.

و يجيد محمد صلاح اللعب كجناح هجومي و يتم تصعيده بشكل شبة دائم مع الفريق الأول، في حين يلعب أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.

وعقد معتمد جمال جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران ووجه لهم التحية على ما يقدموه خلال التدريبات في الأيام الماضية.

وحصل عبد الله جمعة ومصطفى شلبي على راحة سلبية من المران الذي في ظل معاناة الأول من كدمة في الركبة والثاني من كدمة في وجه القدم.

وخاض محمود حمدي "الونش" وعمر جاب وسيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خلال المران.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في المران بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

ويستعد الزمالك للقاء أبو سليم الليبي في الـ26 من شهر نوفمبر الجاري في أولى جولات الكونفدرالية.