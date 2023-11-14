فرديناند: أتقيأ في كل مرة يسجل هاري كين هدفا مع بايرن

كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عن رد فعل غريب يصدر منه حينما يرى هاري كين يسجل هدفا مع بايرن ميونيخ.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ

وتحدث فرديناند لبودكاست "فايف" الخاص به قائلا: "سجل هاري كين الهاتريك الثالث له خلال الموسم الجاري".

وأكمل "كل مرة أرى اسمه ومعه كرة المباراة وتسجيله لهاتريك أتقيأ في فمي".

وأتم فرديناند متسائلا "أسأل نفسي لماذا؟ لماذا لم يذهب مانشستر يونايتد ويقوم بضمه؟".

وانفجر هاري كين مع بايرن إذ أنه سجل 21 هدفا بينهم هاتريك ثلاث مرات وصنع سبعة أهداف في 16 مباراة فقط خاضها مع الفريق.

وكان كين انضم إلى بايرن قادما من توتنام الصيف الماضي.

وفي الناحية الأخرى ضم مانشستر يونايتد راسموس هويلوند من أتالانتا.

اللاعب الدنماركي صاحب الـ20 عاما سجل خمسةأهداف في 15 مباراة خاضها مع يونايتد وكلهم جاءوا في دوري أبطال أوروبا.