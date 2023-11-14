Gaming - إتاحة Assassin's Creed Odyssey مجانا للمشتركين في PS plus

أعلنت شركة سوني إتاحة ألعاب جديدة للمشتركين في باقة PS PLUS Extra لتحميلها ولعبها بشكل مجاني.

PS PLUS هي الخدمة التي تتيح للمشتركين فيها بلعب ألعابها أونلاين كما تتيح للمشتركين بعض الألعاب بشكل مجاني بشكل دائم وبعضها شهري.

أهم الألعاب التي تمت إضافتها حديثا هي Assassin's Creed Odyssey.

Odyssey هي الجزء العاشر من سلسلة Assassin's Creed وتم إصدارها عام 2018.

وتدور أحداث Assassin's Creed Odyssey في الحضارة اليونانية القديمة ويكنك خلالها مقابلة الأساطير اليونانية.

سلسلة Assassin's Creed بدأت عام 2007 بالجزء الأول والذي دارت أحداثه في الشرق الأوسط وتوالت حتى الجزء الأخير باسم السراب والذي تدور أحداثه في العراق.

وأصبحت اللعبة متاحة حاليا بالفعل للمشتركين في PS Plus Extra للعب بشكل مجاني.