دوري أبطال إفريقيا - قرار جديد من بيراميدز قبل انطلاق دور المجموعات

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 18:12

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز توجه بعثة الفريق من العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى بريتيوريا بجنوب إفريقيا مباشرة دون العودة إلى القاهرة.

ويستعد بيراميدز لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصنداونز بطل جنوب إفريقيا في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز يوم 2 ديسمبر المقبل أمام نواذيبو بنواكشوط، بينما يلعب يوم 9 من الشهر ذاته أمام صنداونز في بريتوريا.

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بيراميدز الذي يشارك في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه سيواجه مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء قرار بيراميدز بالتوجه مباشرة من نواكشوط إلى بريتوريا، بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها.

وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الفريق أمام الجونة بمسابقة الدوري، قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة التدريبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب إفريقيا دون العودة للقاهرة.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

** مازيمبي في مصر

** نواذيبو في موريتانيا

** صنداونز في جنوب إفريقيا

** صنداونز في مصر

** مازيمبي في الكونغو

** نواذيبو في مصر

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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