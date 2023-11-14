كرة سلة – مرتبط الأهلي يهزم الزمالك في أول مباريات ربع النهائي

تغلب مرتبط سلة الأهلي تحت 18 سنة على فريق الزمالك تحت 18 سنة في أول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط المصري لكرة السلة.

وفاز شباب الأهلي على الزمالك بنتيجة 72-56 على صالة عبد الرحمن فوزي بـ نادي الزمالك، في أول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط.

شوط المباراة الأول، انتهى بتقدم الزمالك بفارق نقطتين، وبنتيجة 32-30.

في شوط المباراة الثاني، عاد الضيوف وحولوا التأخر إلى فوز كبير بفارق 16 نقطة، وبنتيجة 72-56.

الفريق الأول لـ الزمالك والأهلي سيلعبان بعد قليل على صالة نادي الزمالك أيضا، إذ سيكون الفريق الأبيض بحاجة للفوز من أجل معادلة النتيجة.

في المقابل، فإذا فاز كبار الأهلي على الزمالك بعد قليل، سيكون الفريق الأحمر بحاجة إلى فوز واحد في المباراتين المتبقيتين على مستوى الكبار والمرتبط من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

نظام التأهل

يلعب الفريقان مباراتين على مستوى الفريق الأول، ومباراتين على مستوى فريق الشباب.

إذا فاز فريقا بمباراتي الفريق الأول، يتأهل إلى الدور التالي مباشرة دون النظر إلى نتائج فرق المرتبط.

وإذا تقاسم الفريقان الفوز بمباراة من كل فئة، تلغى وقتها نتائج فرق المرتبط، ونحتكم إل فارق النقاط على مستوى الفريق الأول فقط.

الطريق إلى النهائي

وسيلعب المتأهل بين الزمالك والأهلي في نصف النهائي مع المتأهل بين الاتحاد السكندري والجزيرة.

فيما يلعب سبورتنج مع الأولمبي، وسموحة مع المصرية للاتصالات في المباراتين الأخرتين من ربع النهائي.