دوري المحترفين - بتروجت يتصدر وعودة طنطا للانتصارات

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انفرد بتروجت بصدارة ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة.

وشهد اليوم إقامة 4 مباريات بختام منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وعاد طنطا للانتصارات بالفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف.

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وسجل أحمد أيمن هدف التقدم للنجوم من ركلة جزاء، قبل أن يدرك كريم أسامة التعادل لطنطا، فيما سجل محمد عاطف الهدف الثاني.

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وخيم التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة مباراة السكة الحديد أمام بروكسي.

وفي الجولة ذاتها تعادل لافيينا مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.

وسجل لنادي لافيينا حازم أبو سنة وعمر عسلية، فيما سجل لحرس الحدود إسلام سمير ومحمود فيلكس.

وبالنتيجة ذاتها تعادل القناة ضد "وي"، إذ سجل للقناة الثنائي مواندا وكوناتيه وسجل لفريق وي، ياسر زحلق من ركلة جزاء وأحمد نبيل مانجا.

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وجاءت نتائج الجولة الثامنة كاملة:

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

مصر للمقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبو قير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين

راية 2-2 دكرنس

طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 "وي"

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة كالتالي:

الدرجة الثانية دوري المحترفين
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