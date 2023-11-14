عودة بعد 10 سنوات.. ماتزاري يتولى تدريب نابولي

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

والتر ماتزاري

أعلن نادي نابولي تعيين والترز ماتزاري مديرا فنيا للفريق خلفا لرودي جارسيا الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وكان جارسيا المدير الفني السابق للنصر السعودي قريبا من الإقالة من قبل أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي في فترة التوقف الدولي الماضية، لكن تراجع في اللحظات الأخيرة ليجدد الثقة فيه.

وفقا للتقارير فإن عقد ماتزاري يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

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وزادت نتائج البارتينوبي سوءا من وقتها حتى فترة التوقف الدولي الحالية، ولذلك اتخذ دي لاورنتيس القرار بإقالة جارسيا الذي درب روما من قبل في الدوري الإيطالي.

وكانت المفاضلة بين إيجور تودور المدير الفني السابق لمارسيليا وماتزاري، لكن المدرب الكرواتي رفض شروط نابولي.

وأراد رئيس نابولي أن يوقع تودور على عقد لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي، إلا أن تودور أصر على التوقيع لمدة موسمين، لذلك تحول الاختيار إلى ماتزاري الذي وافق على شرط نابولي بالتوقيع حتى نهاية الموسم الحالي.

وتولى ماتزاري تدريب نابولي من قبل من 2009 حتى 2013 وتوج معهم ببطولة كأس السوبر الإيطالي موسم 2011-2012.

وتعتبر الفترة التي قضاها ماتزاري مع نابولي هي الأنجح والأطول خلال مسيرته التدريبية إذ حقق معدل نقاط 1.74 في المباراة الواحدة خلال 182 مباراة لعبها.

ومن أبرز اكتشافات ماتزاري مع نابولي ماريك هامشيك وإزيجيل لافيتزي وإيدينسون كافاني ولورينزو إنسينيه وكاميلو زونيجا وبابلو أرميرو.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، وخسر ضد إيمبولي بهدف دون رد في الجولة الـ12 قبل فترة التوقف الحالية، بالإضافة إلى التعادل ضد يونيون برلين بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نابولي في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر ريال مدريد بـ12 نقطة، ويحتل سبورتنج براجا المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطة واحدة.

نابولي والتر ماتزاري
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