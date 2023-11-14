لويس دياز يلتقي والده بعد إطلاق سراحه من خاطفيه

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

لوتون تاون ضد ليفربول

التقى اليوم الثلاثاء لويس دياز لاعب ليفربول بوالده مانويل عقب إطلاق سراحه بعد اختطافه لـ12 يوما.

لويس دياز

النادي : ليفربول

وكان تم اختطاف والدي لويس دياز تحت تهديد السلاح وعقب ساعات قليلة أُطلق سراح والدته بينما ظل والده قيد الاحتجاز.

وتمت عملية الخطف من قبل جيش التحرير الوطني وهي حركة معارضة كولومبية.

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وفي ذلك الوقت أعطى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبه حرية اللعب متى شاء.

وبالفعل شارك لويس دياز كبديل ضد لوتون تاون في الجولة 11 وسجل هدفا أنقذ به ليفربول من الهزيمة المفاجئة ضد الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم صورا للقاء لويس دياز بوالده عقب إطلاق سراحه.

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة البرازيل وباراجواي الجمعة والأربعاء المقبلين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز الخامس في الترتيب بست نقاط.

ويتأهل أول ست منتخبات مباشرة للمونديال فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق.

لويس دياز كولومبيا ليفربول
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