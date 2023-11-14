إل شيرينجيتو: مفاوضات متقدمة بين ريال مدريد وهالاند.. ومانشستر سيتي يرد

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

ادعى برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير بأن هناك مفاوضات جارية ومتقدمة بين ريال مدريد وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مذيع البرنامج الشهير جوزيب بيدريرول: "لقد أخبروني بشيء جيد جدا عن تقدم مفاوضات ريال مدريد مع هالاند، لكن لا أستطيع الكشف عن معلومة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا "آمل أن يخرج الشخص الذي أخبرني بتلك المعلومة، ويذيعها بنفسه، لأنه بالنسبة لي أمر مفاجئ وإيجابي جدا".

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أما على الجانب الآخر فقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الإعلام الإسباني يدعي إن هالاند هو الهدف الأكبر لريال مدريد بعد توقف المفاوضات مع كيليان مبابي".

وأضاف "بالرغم من ذلك أنا لا أعرف أي شيء حول الأمر، أعتقد أن تلك التقارير لا تستحق حتى الذكر بإنها حقيقية أم لا".

وختم "ريال مدريد لم يقرر بعد ما سيفعله تجاه هالاند ومبابي".

رد مانشستر سيتي

خرج فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي ليرد على تلك الأخبار عبر إذاعة "RAC" الإسبانية قائلا: "أعتقد أن هالاند يشعر بالسعادة هنا وسننظر إلى مستقبله لاحقا".

وشدد "هالاند يتمتع بأرقام استثنائية ليس فقط لأنه يسجل الأهداف، لكن لإنه تأقلم بشكل سريع مع النادي والمدينة، أعتقد إنه سيبقى هنا لعدة أعوام".

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى وجود شرط جزائي يسمح برحيل هالاند إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو وأن الشرط ساري لأندية خارج إنجلترا فقط.

لكن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد نفى ذلك بقوة وصرح سابقا: "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لـ ريال مدريد أو لأي فريق آخر، هذا غير صحيح".

ويحتل هالاند المهاجم النرويجي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا بعدما لعب 12 مباراة.

وإجمالا شارك هالاند في 18 مباراة في جميع المسابقات سجل فيهم 17 هدفا وصنع 4 آخرين هذا الموسم.

هالاند الدوري الإسباني مانشستر سيتي ريال مدريد بيب جوارديولا
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