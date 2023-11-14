مصدر من فاركو لـ في الجول: قررنا فسخ التعاقد مع عمرو وردة

قرر نادي فاركو فسخ التعاقد مع لاعبه عمرو وردة، وذلك بعد عدة شهور من انضمامه لصفوف الفريق السكندري.

عمرو وردة النادي : فاركو فاركو

وقال مصدر من نادي فاركو لـFilGoal.com: "النادي استقر على فسخ التعاقد مع عمرو وردة، وذلك بناء على أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة".

وأضاف "عمرو وردة افتعل العديد من الأزمات والمشاكل أبرزها مع برونو روماو المدير الفني السابق للفريق".

وأكمل "النادي قرر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عمرو وردة وتجميده بسبب تصرفاته، لكن فوجئنا بأن اللاعب انقطع عن التدريبات لفترة وبعد التواصل معه أخبرناه أن ما يفعله لا يتماشى مع نظام الفريق ولذلك قررنا فسخ التعاقد معه".

وأوضح "عمرو وردة وافق على فسخ العقد بالاتفاق بين الطرفين مع رد المبلغ الذي حصل عليه كقيمة مقدم التعاقد وقت توقيعه لنادي فاركو في الانتقالات الصيفية الماضية".

ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.

وتعاقد فاركو مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر أعلن عنها يوم 21 سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن نادي وأنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

قبلها أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس الماضي.

الرجاء كان أعلن يوم 12 أغسطس الماضي ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.