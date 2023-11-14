خبر في الجول - أسوريو يتواجد في الزمالك لحل أزمة مستحقاته المالية

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك في مقر النادي الأبيض قبل قليل.

وعلم FilGoal.com أن أوسوريو حرص على الذهاب إلى مقر الزمالك للاجتماع مع مسؤولي كرة القدم في النادي الأبيض.

وذلك للتوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقاته المالية لدى النادي الأبيض.

وكان أوسوريو ذهب أمس الإثنين إلى مقر اتحاد كرة القدم للاستفسار عن إجراءات حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من الزمالك.

وأكد الزمالك أمس الإثنين على أنه سيعقد جلسة مع أوسوريو لتسوية مستحقاته المالية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أوسوريو طلب مقابلة جمال علام بشكل شخصي لكن رئيس اتحاد الكرة لم يتواجد في مقر الاتحاد".

وأضاف المصدر "أخبرنا أوسوريو أن بإمكانه مقابلة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لكنه رفض وانتظر جمال علام حتى حضر إلى مقر الاتحاد".

وأتم تصريحاته "أوسوريو أخبر جمال علام أن لديه مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك وأنه يرغب في الحصول عليها، لكن جمال علام أخبره أنه يجب عليه أولا التقدم بشكوى ضد الزمالك بشكل قانوني".

وأتم تصريحاته "وبعدما علم أوسوريو بما يجب فعله رحل عن مقر اتحاد الكرة دون أن يفعل أي شيء".

ويتواجد أوسوريو حتى الآن في مصر ولم يغادر انتظارا للحصول على مستحقاته المتأخرة أولا.

الزمالك كان قرر إقالة أوسوريو مع تعيين معتمد جمال كمدرب مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.