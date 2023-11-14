انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

اكتملت قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي بالانضمام الثلاثي المحترف الأخير استعدادا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأعلن منتخب مصر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى معسكر منتخب مصر.

بالإضافة إلى عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.