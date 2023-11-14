انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر ضد زامبيا

اكتملت قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي بالانضمام الثلاثي المحترف الأخير استعدادا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وأعلن منتخب مصر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى معسكر منتخب مصر.

بالإضافة إلى عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

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ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على استاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

وبعد المباراة يسافر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.

محمد صلاح منتخب مصر
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