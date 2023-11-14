انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 14:47
كتب : FilGoal
اكتملت قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي بالانضمام الثلاثي المحترف الأخير استعدادا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.
وأعلن منتخب مصر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول إلى معسكر منتخب مصر.
بالإضافة إلى عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.
ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.
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