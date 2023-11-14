رامسديل: لا أستطيع أن أركز على مباراة كاملة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أمام توتنام

اعترف آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أنه لا يستطيع التركيز طوال وقت أي مباراة يخوضها.

وقال الحارس الذي يبلغ من العمر 25 عاما لبرنامج "بيهايند ذا جيم" على قناة الدوري الإنجليزي على يوتيوب: "إذا طلبت مني التركيز طوال المباراة فأنا انتهيت".

وأضاف "لا أستطيع أن أفعل ذلك، لذلك السبب أتواصل مع المشجعين خلال المباراة وأغني معهم".

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وتابع: "إذا أساء لي شخص ما من الجماهير أثناء المباراة سأستدير وأرد له الإساءة".

وأنهى حديثه قائلا: "لدي نوع من الجنون لمدة دقيقتين أو ثلاث لأركز مرة أخرى على المباراة لمدة 10-15 دقيقة، ويكون ذلك هو التركيز النقي بالنسبة لي، ومن ثم يكون اقترب الشوط من نهايته".

وشارك الحارس الإنجليزي في 7 مباريات رفقة المدفعجية خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

وفقد رامسديل مكانه في التشكيل الأساسي بعد التعاقد مع ديفيد رايا على سبيل الإعارة من برينتفورد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ كان يلعب رامسديل باستمرار في الموسم الماضي.

واكتسب رايا ثقة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال سريعا إذ لعب 12 مباراة خلال الموسم في جميع البطولات.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة متساويا مع الوصيف ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

آرون رامسديل أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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