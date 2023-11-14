الجنوب إفريقي شافاني حكما لمباراة مصر وجيبوتي
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 14:18
كتب : بسام أبو بكر
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم للحكم الجنوب إفريقي ألفريد شافاني.
ويعاون شافاني في المباراة كل من إيلفاز سيتول وكاجارا ميكوينا، وماسيكسول بامبيسو حكما رابعا.
ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على استاد القاهرة.
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