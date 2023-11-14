#السهرة_الرياضية – شباب في غزة يقاومون عبر رياضة الباركور في "قفزة أخرى"
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 13:54
كتب : FilGoal
إذا كنت محبًا للأفلام الرياضية، فلا وقت أنسب من مشاهدة الوثائقي "قفزة أخرى" من الآن.
لما يناقشه من مقاومة شعب غزة عن طريق رياضة الباركور وأحلامهم بالحرية من شر الاحتلال الصهيوني.
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