مصدر من المنتخب لـ في الجول: موقفنا من صبحي وفتوح لم يتغير بعد إيقاف الزمالك لهما

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 13:27

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر عن الموقف النهائي للثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي الموقوف من قبل ناديه الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "موقفنا من صبحي وفتوح كما هو ولم يتغير، الثنائي مستمر مع المنتخب ولن يغادر ونأمل أن تنتهي أزمته مع الزمالك".

وأضاف "نتمنى الاستقرار والهدوء في الكرة المصرية الفترة المقبلة خاصة في منتخب مصر المقبل على أهم مرحلة له بخوض تصفيات كأس العالم ثم بطولة الأمم الإفريقية".

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وأتم تصريحاته "منتخب مصر يقدر ويحترم نادي الزمالك كثيرا والثنائي فتوح وصبحي مهم بالنسبة له واستمراره ضرورة فنية وهذا هو موقف اللاعبين الوحيد داخل المنتخب".

ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

وبعد المباراة يسافر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات.

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات التي وقعها الزمالك على اللاعبين كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

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