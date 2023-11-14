سالم الدوسري يغيب عن السعودية في افتتاح تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

هدف سالم الدوسري لاعب السعودية في المكسيك

أعلن منتخب السعودية خروج سالم الدوسري نجم الهلال من معسكر الأخضر بسبب الإصابة.

وخضع سالم الدوسري لفحوصات طبية أكدت عدم قدرته على المشاركة مع منتخب السعودية في انطلاق تصفيات كأس العالم.

لذلك غادر سالم الدوسري المعسكر على أن يكمل برنامج علاجه مع نادي الهلال.

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ويفتتح منتخب السعودية تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة باكستان يوم الخميس المقبل في ملعب نادي الفتح.

ثم يسافر لمواجهة الأردن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

وشارك منتخب السعودية من قبل في كأس العالم 6 مرات آخرها في 2022 خلال البطولة التي أقيمت في قطر.

وتمكن منتخب السعودية في البطولة من الفوز على الأرجنتين بطل كأس العالم، وهو الفريق الوحيد الذي الذي تغلب على التانجو ورفاق ميسي خلال المونديال.

سالم الدوسري قائد منتخب السعودية الحالي والبالغ من العمر 32 عاما شارك مع الأخضر في 77 مباراة دولية سجل خلالها 21 هدفا.

وتعد مباراة باكستان هي الأولى الرسمية لمنتخب السعودية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.

سالم الدوسري الهلال منتخب السعودية تصفيات كأس العالم 2026
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