سالم الدوسري يغيب عن السعودية في افتتاح تصفيات كأس العالم

أعلن منتخب السعودية خروج سالم الدوسري نجم الهلال من معسكر الأخضر بسبب الإصابة.

سالم الدوسري النادي : الهلال السعودية

وخضع سالم الدوسري لفحوصات طبية أكدت عدم قدرته على المشاركة مع منتخب السعودية في انطلاق تصفيات كأس العالم.

لذلك غادر سالم الدوسري المعسكر على أن يكمل برنامج علاجه مع نادي الهلال.

ويفتتح منتخب السعودية تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة باكستان يوم الخميس المقبل في ملعب نادي الفتح.

ثم يسافر لمواجهة الأردن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

وشارك منتخب السعودية من قبل في كأس العالم 6 مرات آخرها في 2022 خلال البطولة التي أقيمت في قطر.

وتمكن منتخب السعودية في البطولة من الفوز على الأرجنتين بطل كأس العالم، وهو الفريق الوحيد الذي الذي تغلب على التانجو ورفاق ميسي خلال المونديال.

سالم الدوسري قائد منتخب السعودية الحالي والبالغ من العمر 32 عاما شارك مع الأخضر في 77 مباراة دولية سجل خلالها 21 هدفا.

وتعد مباراة باكستان هي الأولى الرسمية لمنتخب السعودية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.