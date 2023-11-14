شحاتة: المنتخب الأولمبي يعالج نقاط ضعفه لحصد ميدالية في باريس

كشف محمد شحاتة لاعب منتخب مصر الأولمبي أن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي دائما ما يصحح نقاط الضعف في الفريق من أجل محاولة حصد ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

محمد شحاتة النادي : طلائع الجيش مصر الأولمبي

وقال لاعب طلائع الجيش لقناة أون تايم سبورتس 2: "نركز دائما في كل معسكر، والجهاز الفني دائما ما يصحح الأخطاء ونقاط الضعف في المباريات الودية من أجل إحراز ميدالية في الأولمبياد".

وأنهى حديثه قائلا: "بالعمل سنتمكن من تحقيق ميدالية في الأولمبياد لنسعد الشعب المصري".

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

ومن المقرر أن تُلعب الأولمبياد في باريس من الفترة 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل.

وصعد من القارة الإفريقية كل من مصر والمغرب ومالي.

ويخوض المنتخب الأولمبي حاليا معسكر في نادي النادي دون لعب مباريات ودية.